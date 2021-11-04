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Клопп: «Ливерпулю» удался практически идеальный матч"

06:12
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу над «Атлетико» (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

«Нам удался практически идеальный матч. Мы сыграли так, как хотели, — цитирует Клоппа сайт УЕФА. -Мы забили в нужные моменты. «Атлетико» начал матч гораздо сильнее, чем предыдущую игру на своем поле, но мы хорошо оборонялись, и Трент отдал две замечательные передачи.

Мы забили два потрясающих гола. Завершение атак получилось на загляденье. Диогу знает, что он не промахивается в таких ситуациях. Садьо тоже хочет забивать и умеет оказываться в нужном месте в штрафной, чтобы реализовывать такие моменты".

«Ливерпуля» занимает первое место в группе B (12 очков) и обеспечил себе выход в плей-офф. «Атлетико» — третий (4 очка).

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Роман Шишов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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