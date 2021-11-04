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Почеттино назвал ничью с «Лейпцигом» справедливой

06:47

Главный тренер «ПСЖ» Мауриcио Почеттино считает ничью с «Лейпцигом» (2:2) в Лиге чемпионов справедливым результатом.

«Трудно сказать, что я доволен нашей игрой, потому что мы все разочарованы ничьей. Думаю, мы создали достаточно моментов, чтобы получить три очка, но в целом этот результат можно назвать справедливым.

Мы должны как следует проанализировать этот матч, но иногда нужно признавать, что соперник чего-то стоит, у «Лейпцига» очень хорошая команда", — цитирует пресс-служба УЕФА Почеттино.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032712--leipzig-vs-paris/

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Евгений Козинов все материалы автора

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