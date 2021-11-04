Почеттино назвал ничью с «Лейпцигом» справедливой

Главный тренер «ПСЖ» Мауриcио Почеттино считает ничью с «Лейпцигом» (2:2) в Лиге чемпионов справедливым результатом.

«Трудно сказать, что я доволен нашей игрой, потому что мы все разочарованы ничьей. Думаю, мы создали достаточно моментов, чтобы получить три очка, но в целом этот результат можно назвать справедливым.

Мы должны как следует проанализировать этот матч, но иногда нужно признавать, что соперник чего-то стоит, у «Лейпцига» очень хорошая команда", — цитирует пресс-служба УЕФА Почеттино.