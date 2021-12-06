Клопп пообещал ротацию состава на матч с «Миланом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Милана».

«После матча с «Миланом» нам предстоит провести то же количество игр за тот же временной период, так что просто сделаем все зависящее от нас, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. — Нам придется ротировать состав, это понятно. Мы обязаны сделать это, вот главная мысль. Это обычная история.

Нужны перестановки, свежие игроки для более высокой игровой энергетики. В этом вся соль. Успеха можно добиваться только с фантастическим составом. Мы уже долгое время хорошо знаем друг друга. Знаем свои роли, и наш футбол стал более искушенным по сравнению с прошлым. У парней превосходные взаимоотношения. У нас хороший состав".

Матч «Милан» — «Ливерпуль» состоится 7 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.