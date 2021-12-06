Стефано Пиоли: «В матче с «Ливерпулем» «Милану» придется рискнуть всем»
22:07
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
У «Ливерпуля» очень скоростные и техничные форварды, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. Эта команда очень здорово играет в атаке. Нам надо быть крайне осторожными и выбирать как команде правильные игровые варианты.
Это должен быть вечер «Милана». У нас будет лишь одна возможность, и завтра нам придется рискнуть всем. Верю, что мы можем выйти из группы, поскольку хотим этого и создали себе такую возможность».
Матч «Милан» - «Ливерпуль» состоится 7 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032691--milan-vs-liverpool/
Читайте также
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 7 и 8 декабря, 6-й тур, расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Челси», «Бавария» — «Барселона», «Реал» — «Интер» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю