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Стефано Пиоли: «В матче с «Ливерпулем» «Милану» придется рискнуть всем»

22:07
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

У «Ливерпуля» очень скоростные и техничные форварды, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. Эта команда очень здорово играет в атаке. Нам надо быть крайне осторожными и выбирать как команде правильные игровые варианты.

Это должен быть вечер «Милана». У нас будет лишь одна возможность, и завтра нам придется рискнуть всем. Верю, что мы можем выйти из группы, поскольку хотим этого и создали себе такую возможность».

Матч «Милан» - «Ливерпуль» состоится 7 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032691--milan-vs-liverpool/

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Евгений Петров все материалы автора

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