Бондарь считает, что «Шахтер» занимает незаслуженно низкое место в группе Лиги чемпионов

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Шерифа». «Горняки» вне зависимости от результата станут последними в группе.

«Если проанализировать все матчи, то наша команда заслужила большего, чем сейчас есть в таблице, - цитирует Бондаря Tribuna.com. - Думаю, что примером будут игры с «Реалом» на выезде и с «Интером» дома, где мы должны были брать больше очков, чем нам удалось.

Завтра надо продемонстрировать хороший атакующий футбол, который воплотиться в голы. Сыграть в обороне надежно и использовать моменты, которые у нас будут. Если вы заметили, то мы пытались и демонстрировали футбол и против «Реала», и против «Интера».

В Лиге чемпионов не бывает слабых команд. Завтра будет очень важный матч для нас. Нам будет противостоять команда, которая достойно провела эту Лигу чемпионов».

Матч «Шахтер» - «Шериф» состоится 7 декабря. Начало в 23.00 по московскому времени.