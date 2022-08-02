Клеман считает, что все игроки «Монако» находятся в отличной форме перед матчем с ПСВ

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ рассказал, как прошла предсезонная подготовка.

«Все игроки, которые прошли предсезонную подготовку, находятся в отличной форме. Мы в этом убедились благодаря тестам, которые проводились с 18 июня. Это было тяжело, но необходимо, чтобы набрать ход и справиться с теми испытаниями, которые нас ждут впереди.

Я не могу вам огласить здесь стартовый состав на ближайшие матчи. Но одно можно сказать с уверенностью, каждый игрок нашей команды должен выкладываться на полную за то время, что ему будет отведено. Потому что нам понадобятся все на старте сезона с очень плотным графиком», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Матч состоится в Монако на стадионе «Луи II» во вторник, 2 августа. Начало встречи в 21.00 по московскому времени.