Тренер "Монако" Клеман назвал сильные стороны ПСВ

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против ПСВ назвал сильные стороны соперника.

«Мы отсмотрели товарищеские матчи ПСВ, структура игры крайне четкая. Наш ближайший соперник отлично умеет переходить от обороны к атаке и обратно, потому что они играют на победу, а значит стремительно выдвигаются в атаку. Они также отлично отрабатывают в воздузхе при стандартах. Нам достался крайне сильный соперник.

Мне сложно что-то сказать про ПСВ, так как я не знаю их плана игры на матч с нами. В том, что касается нас, то подготовка будет такой же, как и другим встречам, мы начинаем каждый матч с желанием добиться победы в конце. Хочу видеть команду, которая будет делать все, чтобы одолеть соперника. У нас есть свои сильные стороны, в том числе в линии атаки, как и у многих других команд. Мы также компактно располагаемся на поле и идем в атаку всем составом», – цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Матч состоится в Монако на стадионе «Луи II» во вторник, 2 августа. Начало встречи в 21.00 по московскому времени.