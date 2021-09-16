Кимпембе доволен, что «ПСЖ» не проиграл «Брюгге»

Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе доволен ничьей с «Брюгге» (1:1) в Лиге чемпионов. По его мнению, в еврокубке нужно уважать всех соперников.

«Это Лига чемпионов, мы столкнулись с очень хорошей командой — «Брюгге», даже несмотря на то, что «ПСЖ» не играл в свой футбол. Мы взяли очко, и главное, что не проиграли. В Лиге чемпионов нужно уважать всех соперников, даже если на бумаге у вас отличный состав. Вы должны показать это на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Кимпембе.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов состоятся матчи «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.