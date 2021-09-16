Кимпембе доволен, что «ПСЖ» не проиграл «Брюгге»
07:58
Защитник «ПСЖ» Преснель Кимпембе доволен ничьей с «Брюгге» (1:1) в Лиге чемпионов. По его мнению, в еврокубке нужно уважать всех соперников.
«Это Лига чемпионов, мы столкнулись с очень хорошей командой — «Брюгге», даже несмотря на то, что «ПСЖ» не играл в свой футбол. Мы взяли очко, и главное, что не проиграли. В Лиге чемпионов нужно уважать всех соперников, даже если на бумаге у вас отличный состав. Вы должны показать это на поле», — цитирует пресс-служба УЕФА Кимпембе.
Во втором туре этой группы Лиги чемпионов состоятся матчи «ПСЖ» — «Манчестер Сити» и «Лейпциг» — «Брюгге». Встречи пройдут 28 сентября.
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