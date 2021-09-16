Защитник «Интера» Дармиан разочарован результатом матча против «Реала»

Защитник «Интера» Маттео Дармиан прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«В этом матче было много хорошего для нас в плане игры. Единственное, что принесло разочарование — это результат», — приводит официальный сайт УЕФА слова Дармиана.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов 28 сентября состоятся матчи «Реал» — «Шериф» и «Шахтер» — «Интер».