Защитник «Интера» Дармиан разочарован результатом матча против «Реала»
08:59
Защитник «Интера» Маттео Дармиан прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.
«В этом матче было много хорошего для нас в плане игры. Единственное, что принесло разочарование — это результат», — приводит официальный сайт УЕФА слова Дармиана.
Во втором туре этой группы Лиги чемпионов 28 сентября состоятся матчи «Реал» — «Шериф» и «Шахтер» — «Интер».
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032670--internazionale-vs-real-madrid/
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