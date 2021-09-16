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Защитник «Интера» Дармиан разочарован результатом матча против «Реала»

08:59
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Защитник «Интера» Маттео Дармиан прокомментировал поражение от «Реала» (0:1) в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«В этом матче было много хорошего для нас в плане игры. Единственное, что принесло разочарование — это результат», — приводит официальный сайт УЕФА слова Дармиана.

Во втором туре этой группы Лиги чемпионов 28 сентября состоятся матчи «Реал» — «Шериф» и «Шахтер» — «Интер».

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032670--internazionale-vs-real-madrid/

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Иван Торопцев все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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