Беллингем побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отличился в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бешикташа» (2:1). Как информирует OptaJoe, футболист установил рекорд, став самым молодым автором забитых мячей в двух матчах Лиги чемпионов подряд.

Беллингем также отличился в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов-2020/21 против «Манчестер Сити» (1:2). Эта встреча стала для дортмундцев последней в ЛЧ в прошлом сезоне.

На момент матча с «Бешикташем» Беллингему исполнилось 18 лет и 78 дней. Ранее рекорд принадлежал нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе (18 лет и 85 дней). Он был установлен в марте 2017 года, когда он играл за «Монако».