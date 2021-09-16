Беллингем побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов
07:49
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отличился в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бешикташа» (2:1). Как информирует OptaJoe, футболист установил рекорд, став самым молодым автором забитых мячей в двух матчах Лиги чемпионов подряд.
Беллингем также отличился в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов-2020/21 против «Манчестер Сити» (1:2). Эта встреча стала для дортмундцев последней в ЛЧ в прошлом сезоне.
На момент матча с «Бешикташем» Беллингему исполнилось 18 лет и 78 дней. Ранее рекорд принадлежал нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе (18 лет и 85 дней). Он был установлен в марте 2017 года, когда он играл за «Монако».
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