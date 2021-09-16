Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Беллингем побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

07:49
Теги:

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем отличился в матче 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Бешикташа» (2:1). Как информирует OptaJoe, футболист установил рекорд, став самым молодым автором забитых мячей в двух матчах Лиги чемпионов подряд.

Беллингем также отличился в ответной игре 1/4 финала Лиги чемпионов-2020/21 против «Манчестер Сити» (1:2). Эта встреча стала для дортмундцев последней в ЛЧ в прошлом сезоне.

На момент матча с «Бешикташем» Беллингему исполнилось 18 лет и 78 дней. Ранее рекорд принадлежал нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе (18 лет и 85 дней). Он был установлен в марте 2017 года, когда он играл за «Монако».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Феминистки? Я сейчас нехорошее слово скажу. Держите женщин дома, и все будет нормально». Суровые нравы «Ахмата»
Ирина Хакамада сообщила о смерти супруга
Видео: Что стало с могилой Мягкова спустя полгода после похорон
Польша отказалась продлевать поставки газа из России
«Спартак» — лучшая команда Европы». Историческая осень красно-белых в Лиге чемпионов
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры