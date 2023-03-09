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Кейн раскритиковал «Тоттенхэм» после вылета из Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн раскритиковал команду после вылета из Лиги чемпионов.

8 марта «шпоры» сыграли вничью с «Миланом» (0:0) в ответном матче 1/8 финала ЛЧ и выбыли из турнира (первый матч — 0:1).

«Мы должны выигрывать трофеи. Это всегда было целью. А цель попасть в топ-4 АПЛ — это следствие того, что мы играем не так хорошо, как хотим. Теперь это все, за что мы можем бороться. Последняя неделя особенно не задалась. До игры с «Шеффилд Юнайтед» (0:1) в 1/8 финала Кубка Англии сезон мог быть совсем другим. Я чувствую, что поражение на прошлой неделе вонзило кинжал в наши сердца, и, как вы видите, мы до сих пор не оправились от этого», — приводит слова Кейна The Independent.

29-летний игрок также отметил, что команда много тренируется, но чего-то не хватает для побед.

«Мы стараемся, тренируемся, но нам просто чего-то не хватает. Мы уже говорили о менталитете и о беспощадном голоде быть одной из лучших команд в Европе. Мы просто еще не пришли к этому», — сказал Кейн.

Гарри Кейн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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