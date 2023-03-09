Рамос — о поражении от «Баварии»: «Чемпионы возрождаются после поражений»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это глубокое разочарование для вас и для нас. Мы не показали, что мы находимся на уровне Лиги чемпионов. Мы не справились с деталями, и поэтому мы потеряли одну из наших целей. Это больно, но чемпионы возрождаются после поражений и закаляются в невзгодах. Мы вернемся», — написал футболист в Twitter.

В первом матче победила мюнхенская команда со счетом 1:0. «Бавария» вышла в 1/4 финала.