Каштру расстроен тем, что «Шахтер» не сумел обыграть «Динамо»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру — о матче с загребским «Динамо» (3:3) в Лиге чемпионов. Его команда спаслась от поражения, забив два мяча в концовке игры.

— Сложный матч. Двоякие ощущения, — цитирует специалиста Tribuna.com. — Ощущаю расстройство, ведь у нас была возможность победить. Игра была под нашим контролем. У нашей команды была большая душа, которая позволила добраться до желаемого результата. Дали нужную энергию игроки, вышедшие на замену. Не тот результат, который хотели. Могли победить. Был момент у Матвиенко при счете 1:1. Потом при замене удалили Марлоса, потом травма Степаненко. Совокупность вещей набирала объем. Но футбол такой, этим он привлекает миллионы людей.

Ничего не проиграно и не выиграно. В конце нужно было убрать центрального защитника и выпускать нападающего, ведь мы бы вылетели из ЛЧ. Верили в эту замену. Тете хорош в прострелах, смещениях. Маркос Антонио вышел из-за травмы Степаненко. Все эти замены были в надежде на хороший результат. У игроков было это желание и энергия. Мы добились результата. До матча были на третьем месте, теперь на втором.