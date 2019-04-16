Каррера на игре "Юве" - "Аякс". Его сториз могли быть лучше

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера присутствует на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса". Итальянский специалист в своем Инстаграме опубликовал ряд видео, которые были сняты вертикально, а потом в сториз перевернуты на бок. Специально для вас мы перевернули одну из историй экс-тренера "Спартака":
Массимо Каррера на матче #ЮвентусАякс pic.twitter.com/pPiTD12Zmq– СЭ Спартак (@spartak_se) 16 апреля 2019 г.
Каррера выступал за "Ювентус" с 1991 по 1996 год. Он также был одним из тренеров "бьянконери" с 2009 по 2014 год.
Первый матч между "Аяксом" и "Юве" завершился вничью (1:1). Он проходил в Амстердаме.
Опрос
Кто выйдет в полуфинал Лиги чемпионов-2018/19 (из двух пар среды)?
Загрузка...