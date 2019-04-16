Каррера на игре "Юве" - "Аякс". Его сториз могли быть лучше

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера присутствует на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса". Итальянский специалист в своем Инстаграме опубликовал ряд видео, которые были сняты вертикально, а потом в сториз перевернуты на бок. Специально для вас мы перевернули одну из историй экс-тренера "Спартака":

Каррера выступал за "Ювентус" с 1991 по 1996 год. Он также был одним из тренеров "бьянконери" с 2009 по 2014 год.

Первый матч между "Аяксом" и "Юве" завершился вничью (1:1). Он проходил в Амстердаме.

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