Анчелотти сравнялся с Фергюсоном по количеству матчей в Лиге чемпионов

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сравнялся с экс-наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном по количеству матчей в Лиге чемпионов.

Предстоящий первый матч 1/2 финала ЛЧ между мадридским клубом и «Манчестер Сити» станет для итальянского специалиста 190-м в турнире.

Замыкает тройку по количеству матчей в ЛЧ бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер — 184.

В топ-5 входят Хосеп Гвардиола (159) и Жозе Моуринью (145).

За текстовой онлайн-трансляцией матча «Реал» — «Манчестер Сити» можно следить на сайте «СЭ».