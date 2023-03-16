Канисарес: «Алиссон и Куртуа сегодня были само совершенство»

Бывший вратарь «Реала» Сантьяго Канисарес после победы над «Ливерпулем» (1:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов оценил игру вратарей обеих команд.

«Алиссон был великолепен. Куртуа, у которого работы было поменьше, тоже впечатлил. На «Энфилде» они оба допускали ошибки, а вот сегодня были само совершенство. Одни из лучших в мире! То, что других голов мы не увидели, их заслуга», — цитирует пресс-служба УЕФА Канисареса.

В первом матче мадридская команда выиграла 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.