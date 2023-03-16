Осимхен: «Это блестящая победа, мы переписали историю «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен прокомментировал победу над «Айнтрахтом» (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Хотим как следует насладиться этим успехом. Это блестящая победа, мы переписали историю этого клуба. Но у нас нет предела. Мы продолжаем мечтать. Следуем указаниям тренера и смотрим с оптимизмом в будущее», — цитирует пресс-служба УЕФА Осимхена.

В первом матче также выиграла итальянская команда (2:0), поэтому она вышла в четвертьфинал. Следующий соперник «Наполи» определится по итогам жеребьевки 17 марта.