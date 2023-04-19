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Сегодня, 13:07

Камоцци уверен, что вылет из Лиги чемпионов психологически не надломит игроков «Наполи»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал корреспонденту «СЭ» вылет «Наполи» из 1/4 финала Лиги чемпионов от «Милана».

«Не думаю, что вылет из Лиги чемпионов может психологически надломить игроков «Наполи». В любом случае, они уже завоевали чемпионство в Италии», — сказал Камоцци «СЭ».

«Наполи» по сумме двух встреч уступил «Милану» (0:1, 1:1). В чемпионате Италии неаполитанцы занимают первое место в турнирной таблице, опережая идущий на второй строчке «Лацио» на 14 очков.

ФК Наполи
Франко Камоцци
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