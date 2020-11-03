«Краснодар» — сильный соперник». Ракитич оценил "быков" перед игрой "Севильи"

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара» рассказал о подготовке к игре.

— Всегда хочешь выиграть, — отметил Ракитич. — Мы мечтаем играть каждый раз лучше, поэтому работаем на протяжении всего сезона, чтобы играть в разных турнирах. В завтрашнем матче мы должны думать только о «Краснодаре», соперник очень сильный, хотим получить 3 очка.

— Вы уверены в победе?

— Мы хорошо подготовились, у нас есть то, что мы можем улучшить. У нас есть огромное желание. Мы постараемся сыграть на победу. Лига чемпионов — это для нас огромная мотивация.

— Столько времени хвалили «Севилью», а сейчас спад. Не все ожидали этого. Что думаете?

— Мы верим в свои силы. У нас тоже есть некоторые пробелы, и мы должны учиться на своих ошибках. Мы стараемся быть спокойными, делать что-то лучше. Команда та же самая, футболисты играли и до этого. Мы должны играть хорошо 90 минут. Мы должны пережить поражения, но нужно идти от матча к матчу. Посмотрим, что будет.

— Из вашего опыта за «Барселону», чего не хватает сейчас «Севилье»?

— У нас в голове сидит то, что мы хотим принимать участие во всех турнирах. Может, у нас был спад, но мы занимаемся своим делом, хотим играть на высоком уровне каждый матч. Я сам к себе критически отношусь, стараюсь играть лучше. После 6 лет в «Барселоне», возможно, я играю чуть по-другому. Но я уверен, что мне нужно адаптироваться. С верой в команду все получится. Те матчи, которые мы проиграли, например, «Гранаде», мы играли неплохо, имели возможности забить. Но в отдельном моменте пропустили. В других некоторых матчах тоже есть такие моменты. Мы должны сделать выводы, прекрасно это понимаем. У нас сильная группа, но мы хотим добиться побед. (Екатерина Потапова)