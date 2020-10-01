Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«История». Реакция Сулейманова на выход «Краснодара» в Лигу чемпионов

08:13
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото ФК «Краснодар»
Магомед-Шапи Сулейманов. Фото ФК «Краснодар»
Теги:

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в Instagram выложил сторис после победы над ПАОКом (2:1) в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

«История», — кратко подписал пост форвард.

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир