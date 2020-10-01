«История». Реакция Сулейманова на выход «Краснодара» в Лигу чемпионов
08:13
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в Instagram выложил сторис после победы над ПАОКом (2:1) в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.
«История», — кратко подписал пост форвард.
Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября.
Новая сторис Магомеда-Шапи Сулейманова pic.twitter.com/LKYDMvvYY1— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) 1 жовтня 2020 р.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»
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