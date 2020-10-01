«История». Реакция Сулейманова на выход «Краснодара» в Лигу чемпионов

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов в Instagram выложил сторис после победы над ПАОКом (2:1) в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов.

«История», — кратко подписал пост форвард.

Краснодарская команда впервые в своей истории сыграет в групповой стадии Лиги чемпионов. Жеребьевка основного раунда турнира состоится сегодня, 1 октября.