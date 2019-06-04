Инстаграм разблокировал аккаунт девушки, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов

Инстаграм Кинси Волански – модели, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (0:2) был разблокирован.
Ранее ее аккаунт был заблокирован. Девушка стала известной после того, как выбежала на поле во время первого тайма финального матча Лиги чемпионов между. Она была облачена в черный купальник.
Напомним, что за сутки количество подписчиков в Инстаграме Волански увеличилось до 2 миллионов человек.
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Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр
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