Инстаграм разблокировал аккаунт девушки, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов

Инстаграм Кинси Волански – модели, которая выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом"​ (0:2) ​был разблокирован.

Ранее ее аккаунт был заблокирован. Девушка стала известной после того, как выбежала на поле во время первого тайма финального матча Лиги чемпионов между. Она была облачена в черный купальник.

Напомним, что за сутки количество подписчиков в Инстаграме Волански увеличилось до 2 миллионов человек.

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Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр