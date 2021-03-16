Симеоне высказался о том, что Суарес не забивает в гостях в Лиге чемпионов
16:53
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о нападающем команды Луисе Суаресе перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (первая встреча — 0:1).
Уругваец не может забить в гостевых матчах ЛЧ с сентября 2015 года.
«Думаю, завтра будет подходящий день для Суареса, чтобы прервать серию без голов. Почему нет? Возможно, нас ждет очень приятный день», — цитирует Суареса Mundo Deportivo.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» состоится 17 марта на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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