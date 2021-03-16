Футбол
Лига чемпионов
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Таблицы / Плей-офф
Календарь / результаты
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Симеоне высказался о том, что Суарес не забивает в гостях в Лиге чемпионов

16:53
Теги:

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о нападающем команды Луисе Суаресе перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (первая встреча — 0:1).

Уругваец не может забить в гостевых матчах ЛЧ с сентября 2015 года.

«Думаю, завтра будет подходящий день для Суареса, чтобы прервать серию без голов. Почему нет? Возможно, нас ждет очень приятный день», — цитирует Суареса Mundo Deportivo.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» состоится 17 марта на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




Загрузка...