Симеоне высказался о том, что Суарес не забивает в гостях в Лиге чемпионов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о нападающем команды Луисе Суаресе перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» (первая встреча — 0:1).

Уругваец не может забить в гостевых матчах ЛЧ с сентября 2015 года.

«Думаю, завтра будет подходящий день для Суареса, чтобы прервать серию без голов. Почему нет? Возможно, нас ждет очень приятный день», — цитирует Суареса Mundo Deportivo.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» состоится 17 марта на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Англии. Начало — в 23.00 по московскому времени.