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Игроки «Ювентуса» перед матчем с «Локо» прогулялись по Красной площади

16:29
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В Twitter «Ювентуса» опубликовано новое видео. Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» туринцы прогулялись по Красной площади.

После трех туров «Ювентус» с 7 очками возглавляет турнирную таблицу группы D. «Атлетико» (7) — второй, «Локомотив» (3) — третий, «Байер» (0) — последний. Встреча между туринцами и москвичами состоится сегодня, 6 ноября, в 20:55 (мск).

Локомотив — Ювентус

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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