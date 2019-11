Игроки «Ювентуса» перед матчем с «Локо» прогулялись по Красной площади

В Twitter «Ювентуса» опубликовано новое видео. Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» туринцы прогулялись по Красной площади.

We're out and about in Moscow! ??



Follow us behind-the-scenes on Snapchat here: https://t.co/OLJVw0cUGt



Or by searching 'juventus' in the app! ?#FCLMJuve #JuveUCL pic.twitter.com/DPqRPZeCEk