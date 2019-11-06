Игроки «Ювентуса» перед матчем с «Локо» прогулялись по Красной площади
16:29
В Twitter «Ювентуса» опубликовано новое видео. Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Локомотивом» туринцы прогулялись по Красной площади.
We're out and about in Moscow! ??— JuventusFC (@juventusfcen) November 6, 2019
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Or by searching 'juventus' in the app! ?#FCLMJuve #JuveUCL pic.twitter.com/DPqRPZeCEk
После трех туров «Ювентус» с 7 очками возглавляет турнирную таблицу группы D. «Атлетико» (7) — второй, «Локомотив» (3) — третий, «Байер» (0) — последний. Встреча между туринцами и москвичами состоится сегодня, 6 ноября, в 20:55 (мск).
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