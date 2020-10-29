Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что ни одна российская команда еще не потеряла шансы на выход из группы в Лиге чемпионов.

— Ни у одной команды ещё ничего не потеряно, — заявил Губерниев «СЭ». — «Краснодар» вчера продержался 70 минут без лидеров — Вандерсона, Ари, Петрова, Кабелла. Они не закрывались так, как это делал «Локомотив». Можно рассуждать, правильная это была тактика или нет, потому что так крупно проиграли, но «Краснодар» огрызается. Я не считаю, что это суперпровал. Они и дальше будут сражаться. «Зениту» же нужно менять — возможно, хирургическим путем — игровые истории, чтобы команда рассчитывала на большее.

Больше оптимизма в игре «Локомотива». Мне импонирует Николич. Я вижу и игру от соперника, и собственную игру «Локомотива», которая может принести плоды. И даже «Бавария» это отметила. У «Зенита» ни одного удара в створ не было, а «Локо» бил больше «Баварии». Будь чуть расторопнее футболисты «Локомотива», когда Зе Луиш не поднял голову и не отдал, игра по-другому бы могла сложиться. (Константин Колмаков)

Полностью интервью с Губерниевым — на сайте «СЭ».