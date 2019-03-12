Хосеп Гвардьола: "В Лиге чемпионов мы тинейджеры"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола - о матче с "Шальке" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Впереди 90 минут, и нам надо еще проделать свою работу. В этом турнире случиться может все что угодно. Чтобы проходить дальше, нам надо прикладывать невероятные усилия в ситуациях исключительного накала. То, что произошло в первом матче, может случиться и в ответном. Мы постараемся провести идеальный матч и сделать все, что надо для выхода в следующий раунд, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА. - Существует привычка делать выводы, кто победит, сразу после жеребьевки, и после первого матча все уже точно знают, кто выиграет в ответной встрече.

Неделю назад никто не мог предположить того, что случилось в итоге. Каждая новая игра не похожа на предыдущие. За 90 минут в таком турнире может произойти всякое. В первой встрече нам несколько повезло, учитывая, что мяч играли 20-25 минут вдесятером, а счет был 1:2. Будь все привычно, мы бы уже вылетели из турнира, так что нам повезло. Когда выходишь из группы, это уже невероятный успех. Ты представляешь, как выходишь в следующий этап, а это группа из восьми сильнейших команд в Европе, и это тоже невероятный успех. Таков мой подход к участию в этом турнире. Я буду судить о нашем пути в нем после того, как увижу, как мы в нем сыграем.

Я не чувствую давления, что от меня ожидают победы в Лиге чемпионов. Давление лишь в том, что от меня ждут хорошей работы, чтобы мы успешнее играли в четвертьфиналах, полуфиналах и не допускали ошибок прошлого. В этом турнире соперники такого уровня, что за ошибки быстро наказывают. Матч в Лиге чемпионов - это не просто очередной матч. Это особый матч. "Шальке" нанес в первой встрече два удара в створ и забил два мяча. Мы могли уступать в счете на сегодняшний день 1:3 или 1:4. Мы тинейджеры в этом турнире. Так я это ощущаю. Надо мечтать, метить как можно выше, но в то же время принимать, что другие клубы делают то же самое. Мы не можем отрицать то, насколько они сильны.

Матч "Манчестер Сити" - "Шальке" начнется в 23.00 по московскому времени. В первой игре английский клуб победил со счетом 3:2.

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