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Хеведес назвал отличной жеребьевку для «Локомотива» в Лиге чемпионов

20:32
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Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес опубликовал новую фотографию после жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов-2019/20. 31-летний немец отметил, что ожидает матчи против «Байера», «Ювентуса» и «Атлетико».

«Отличная жеребьевка. Я с нетерпением жду игр против «Байера», «Ювентуса» и «Атлетико», — написал Хеведес.

«Локомотив» вместе со своими соперниками будет играть в группе D.

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Жеребьевка группового турнира




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