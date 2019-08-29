Хеведес назвал отличной жеребьевку для «Локомотива» в Лиге чемпионов

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес опубликовал новую фотографию после жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов-2019/20. 31-летний немец отметил, что ожидает матчи против «Байера», «Ювентуса» и «Атлетико».

«Отличная жеребьевка. Я с нетерпением жду игр против «Байера», «Ювентуса» и «Атлетико», — написал Хеведес.

«Локомотив» вместе со своими соперниками будет играть в группе D.

Лига чемпионов: итоги жеребьевки группового турнира-2019/2020