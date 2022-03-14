Хави рассказал о настрое команды на матч Лиги чемпионов с «Галатасараем»

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы в матче с «Осасуной» (4:0) в ла лиге рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем».

«Перед первым матчем мы были не сосредоточены. Когда вы расслаблены, победы проходят мимо вас. Ребята показали хорошую игру с «Осасуной». Для меня это было одним из лучших выступлений с момента, как я стал тренером. Все получали удовольствие.

На матч с «Галатасараем» постараемся выставить боевой состав, чтобы выиграть в Турции, но все зависит от обстоятельств. В первой встрече «Барселона» была лучше, хотя мы не играли хорошо, но команда заслужила победу и теперь поедет в Турцию, чтобы проходить в следующую стадию», — цитирует Хави Sport.es.