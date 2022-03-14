Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 06:26

Хави рассказал о настрое команды на матч Лиги чемпионов с «Галатасараем»

Виктория Кравченко

Главный тренер «Барселоны» Хави после победы в матче с «Осасуной» (4:0) в ла лиге рассказал об ожиданиях от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем».

«Перед первым матчем мы были не сосредоточены. Когда вы расслаблены, победы проходят мимо вас. Ребята показали хорошую игру с «Осасуной». Для меня это было одним из лучших выступлений с момента, как я стал тренером. Все получали удовольствие.

На матч с «Галатасараем» постараемся выставить боевой состав, чтобы выиграть в Турции, но все зависит от обстоятельств. В первой встрече «Барселона» была лучше, хотя мы не играли хорошо, но команда заслужила победу и теперь поедет в Турцию, чтобы проходить в следующую стадию», — цитирует Хави Sport.es.

Ответный матч «Барселоны» с «Галатасараем» в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 17 марта. Начало — в 20.45 (мск). В первой встрече команды сыграли со счетом 0:0.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
ФК Галатасарай
1
1
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Черноусову угрожают расправой. Причина — пост в соцсетях
Сергей Степашин: «Семин готов вернуться в «Локомотив», иностранцы в «Динамо» пока остаются, а Абрамовичу никто помогать не собирается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анчелотти: «Эйфории в клубе или команде нет»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости