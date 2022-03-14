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Сегодня, 08:22

Кьеллини верит, что «Ювентус» пройдет «Вильярреал» в Лиге чемпионов

Виктория Кравченко

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заявил о желании хоть раз за свою карьеру выиграть в Лиге чемпионов. Туринцы с «Вильярреалом» в рамках 1/8 финала турнира встретятся 16 марта.

«Лига чемпионов — это то, чего нам не хватает с 1996 года, и я не выигрывал ее. Каждый год мы были близки к победе, но побеждает сильнейший. В последние три года нас выбивали «Порту», «Лион» и «Аякс». Это грустно, но в этом году мы можем попробовать, — цитирует Кьеллини Times.

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1.

Джорджо Кьеллини
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ювентус
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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