Кьеллини верит, что «Ювентус» пройдет «Вильярреал» в Лиге чемпионов

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини заявил о желании хоть раз за свою карьеру выиграть в Лиге чемпионов. Туринцы с «Вильярреалом» в рамках 1/8 финала турнира встретятся 16 марта.

«Лига чемпионов — это то, чего нам не хватает с 1996 года, и я не выигрывал ее. Каждый год мы были близки к победе, но побеждает сильнейший. В последние три года нас выбивали «Порту», «Лион» и «Аякс». Это грустно, но в этом году мы можем попробовать, — цитирует Кьеллини Times.

Первая встреча команд завершилась со счетом 1:1.