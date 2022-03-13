Анчелотти: «Эйфории в клубе или команде нет»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о настроении в команде после выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Эйфории в клубе или команде нет. Мы продолжаем выступление в Лиге чемпионов. Команда привыкла смотреть вперед, такова история нашего клуба. Мы выиграли всего один матч, это всего лишь игра плей-офф Лиги чемпионов.

Это было больше, чем спорт. Это эмоции, атмосфера. Фанаты толкали команду вперед, и это было очень-очень прекрасно и очень-очень важно на эмоциональном уровне. Атмосфера на «Бернабеу» помогает нам в важных матчах. Я очень рад видеть счастье мадридистов", — приводит слова специалиста Marca.

На стадии 1/8 финала «сливочные» прошли «ПСЖ» (3:2 по сумме двух матчей).