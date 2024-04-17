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Судейство

Сегодня, 01:09

«Барселона» — «ПСЖ»: судья пожалел Рафинью и не удалил его

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Судья Иштван Ковач.
Фото Скриншот трансляции

На 90+7-й минуте ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» судья Иштван Ковач вынес только одно предупреждение Рафинье, хотя тот заслужил более серьезного наказания.

Несмотря на внушение со стороны рефери и желтую карточку, игрок каталонцев продолжил выяснять отношения с помощником арбитра, высказал ему какие-то претензии и саркастически похлопал.

Рафинья.
Фото Скриншот трансляции

У Ковача были все основания повторно наказать Рафинью предупреждением и удалить.

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Лига чемпионов. 1/4 финала
16 апр, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:4
ПСЖ

Рафинья (Рафаэль Диас, ФК «Барселона»)
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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