«Барселона» — «ПСЖ»: судья пожалел Рафинью и не удалил его

На 90+7-й минуте ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» судья Иштван Ковач вынес только одно предупреждение Рафинье, хотя тот заслужил более серьезного наказания.

Несмотря на внушение со стороны рефери и желтую карточку, игрок каталонцев продолжил выяснять отношения с помощником арбитра, высказал ему какие-то претензии и саркастически похлопал.

Рафинья. Фото Скриншот трансляции

У Ковача были все основания повторно наказать Рафинью предупреждением и удалить.