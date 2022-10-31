Клопп: «Наполи» может выйти в финал Лиги чемпионов»
Клопп считает, что «Наполи» может дойти до финала Лиги чемпионов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о грядущем матче группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи».
Команды гарантировали себе выход в плей-офф турнира.
«Я не боюсь завтрашней игры, я с нетерпением жду ее. Все знают, в чем хорош «Наполи»: они здорово защищаются и отлично контратакуют. Если «Наполи» будет играть так, как сейчас — он может выйти в финал Лиги чемпионов», — цитирует Клоппа The Liverpool Echo.
Матч «Наполи» и «Ливерпуля» состоится 1 ноября.
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