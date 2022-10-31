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Сегодня, 17:06

Клопп: «Наполи» может выйти в финал Лиги чемпионов»

Клопп считает, что «Наполи» может дойти до финала Лиги чемпионов
Руслан Минаев
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о грядущем матче группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи».

Команды гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

«Я не боюсь завтрашней игры, я с нетерпением жду ее. Все знают, в чем хорош «Наполи»: они здорово защищаются и отлично контратакуют. Если «Наполи» будет играть так, как сейчас — он может выйти в финал Лиги чемпионов», — цитирует Клоппа The Liverpool Echo.

Матч «Наполи» и «Ливерпуля» состоится 1 ноября.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Наполи
Юрген Клопп
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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