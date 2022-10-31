Клопп: «Наполи» может выйти в финал Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о грядущем матче группового турнира Лиги чемпионов против «Наполи».

Команды гарантировали себе выход в плей-офф турнира.

«Я не боюсь завтрашней игры, я с нетерпением жду ее. Все знают, в чем хорош «Наполи»: они здорово защищаются и отлично контратакуют. Если «Наполи» будет играть так, как сейчас — он может выйти в финал Лиги чемпионов», — цитирует Клоппа The Liverpool Echo.

Матч «Наполи» и «Ливерпуля» состоится 1 ноября.