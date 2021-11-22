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Хави: «Барселоне» надо выиграть одну из двух оставшихся игр в ЛЧ, чтоб выйти в плей-офф»

18:59
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал предстоящие матчи команды в Лиге чемпионов.

«Мы занимаем второе место в группе ЛЧ и набрали всего 6 очков, потому что проиграли «Баварии» и «Бенфике», и вот с ними нам предстоит встретиться... Ситуация такова, что мы должны выиграть одну из этих двух игр, чтоб выйти в плей-офф», — приводит слова тренера официальный Twitter клуба.

«Барселона» занимает второе место в группе Е Лиги чемпионов, набрав 6 очков в 4 матчах. На первом месте находится «Бавария» с 12 очками, на третьей позиции «Бенфика» (4 балла).

В плей-офф ЛЧ пройдут команды, занявшие первые и вторые места в своих группах.

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