Хави: «Барселоне» надо выиграть одну из двух оставшихся игр в ЛЧ, чтоб выйти в плей-офф»
18:59
Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал предстоящие матчи команды в Лиге чемпионов.
«Мы занимаем второе место в группе ЛЧ и набрали всего 6 очков, потому что проиграли «Баварии» и «Бенфике», и вот с ними нам предстоит встретиться... Ситуация такова, что мы должны выиграть одну из этих двух игр, чтоб выйти в плей-офф», — приводит слова тренера официальный Twitter клуба.
В плей-офф ЛЧ пройдут команды, занявшие первые и вторые места в своих группах.
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