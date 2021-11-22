Аллегри сообщил, что Дибала будет в заявке на матч с «Челси»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов против «Челси». Он рассказал о кадровой ситуации в команде.

«Завтра мы будем играть за первое место с командой, которая лидирует в премьер-лиге и выиграла Лигу чемпионов в прошлом сезоне, поэтому это будет важный тест для нас, - цитирует Аллегри официальный сайт «Юве». – Данилу выбыл на два месяца. Кулушевски будет играть, Алекс Сандру точно вернется в состав завтра. Дибала тренировался с командой и будет включен в заявку.

Нам нужно увеличивать свою эффективность. Мы создаем опасные ситуации, но все еще совершаем ошибки в последней трети. Могут сыграть как Кин, так и Мората. Возможно, я дам шанс им обоим. Оба хорошо сыграли против «Лацио». Лукаку прав – без него «Челси» играет быстрее. Его присутствие изменяет то, как играет защита соперника».

Матч «Челси» - «Ювентус» состоится 23 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.