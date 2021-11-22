Маттейс де Лигт: «Для «Ювентуса» очень важно стать первым в группе»

Защитник «Ювентус» Маттейс де Лигт поделился ожиданиями от матча с «Челси» в Лиге чемпионов.

«Игра на «Стэмфорд Бридж» - это то, чего ждешь с нетерпением, - цитирует игрока официальный сайт «Юве». - Завтра нам нужно быть компактными. «Челси» - это команда, которая хорошо играет на контратаках. Это будет сложный матч, но нам нужно сохранять спокойствие. У нас есть хорошие игрок, такие как Альваро Мората или Федерико Кьеза. В матчах с маленькими клубами в чемпионате мы имеем меньше пространства. Надеемся занять первое место в группе, это очень важно для нас.

Не только я мечтаю выиграть Лигу чемпионов в футболке «Ювентуса», но и все мы. Мы прибавляем с каждой игрой и должны продолжать в том же духе. Сейчас у нас другой настрой. Нам нужна стабильность, и мы находимся в ее поисках. Лукаку – великолепный игрок, который делает разницу. Но даже без него «Челси» остается одной из сильнейших команд Европы. Первый матч был хорош как для меня, так и для команды. Мы сыграли зрело и в то же время страстно».

Матч «Челси» - «Ювентус» состоится 23 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.