Хатебур не поможет «Аталанте» в матчах с «Реалом»

Полузащитник «Аталанты» Ханс Хатебур пропустит матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала» из-за травмы. Об этом сообщил 13 февраля главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини.

«Сыграет ли Хатебур с «Реалом»? Я так не думаю, — цитирует тренера итальянская версия сайта Goal.com. — Надеюсь, что он сможет играть до конца сезона. Если придется делать операцию, то сезон для него точно закончен. Мы могли еще немного подождать, но ситуация становится рискованной».

27-летний голландец в текущем сезоне провел 24 матча за «Аталанту». В его активе два гола и два результативных паса. Матчи «Аталанты» с «Реалом» пройдут 24 февраля и 16 марта.