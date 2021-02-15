Ди Мария и Неймар не попали в заявку «ПСЖ» на матч с «Барселоной»

Пресс-служба «ПСЖ» в Twitter опубликовала заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

В списке не оказалось нападающих Неймара и Анхеля Ди Марии, которые продолжают восстанавливаться после травм. Зато в список игроков, вылетевших в Испанию, попал полузащитник Марко Верратти, залечивший травму бедра.

Полностью заявка парижан выглядит следующим образом:

— вратари: Навас, Рико, Летелльер;

— защитники: Флоренци, Беккер, Керер, Маркиньюс, Диалло, Кюрзава, Кимпембе;

— полузащитники: Паредес, Верратти, Рафинья, Данилу, Эррера, Дракслер, Мишу;

— нападающие: Кин, Сарабия, Икарди, Мбаппе.

Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится во вторник, 16 февраля. Начало — в 23.00 (мск).