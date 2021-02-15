Ди Мария и Неймар не попали в заявку «ПСЖ» на матч с «Барселоной»
Пресс-служба «ПСЖ» в Twitter опубликовала заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».
В списке не оказалось нападающих Неймара и Анхеля Ди Марии, которые продолжают восстанавливаться после травм. Зато в список игроков, вылетевших в Испанию, попал полузащитник Марко Верратти, залечивший травму бедра.
Полностью заявка парижан выглядит следующим образом:
— вратари: Навас, Рико, Летелльер;
— защитники: Флоренци, Беккер, Керер, Маркиньюс, Диалло, Кюрзава, Кимпембе;
— полузащитники: Паредес, Верратти, Рафинья, Данилу, Эррера, Дракслер, Мишу;
— нападающие: Кин, Сарабия, Икарди, Мбаппе.
Le groupe parisien pour ce #FCBPSG ! ??— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 15, 2021
? @ChampionsLeague
Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится во вторник, 16 февраля. Начало — в 23.00 (мск).
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