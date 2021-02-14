Куман: «Нам нужна лучшая версия Месси, чтобы обыграть «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман рассказал об ожиданиях от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Команда настроена серьезно. Хорошо было бы, если бы все игроки были в моем расположении. Месси очень вовлечен в игру, вижу, что он счастлив. Когда партнеры следуют за ним, ему легче. Нам нужна лучшая версия Месси, чтобы обыграть «ПСЖ», — цитирует Кумана AS.

«Барселона» с 46 очками занимает второе место в ла лиге. Матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» пройдет 16 февраля и начнется в 23.00 по московскому времени.