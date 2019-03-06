Харри Кейн: "В таких матчах всегда приходится сложно: не знаешь атаковать или защищаться"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн после победы над "Боруссией" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0) отметил сложность подобных встреч. Также он выделил игру вратаря Юго Ллориса.

- Мы знали, что если нам выпадет возможность, ею надо воспользоваться, - цитирует официальный сайт УЕФА Кейна. - Мусса отлично выкатил мне мяч, и я просто завершил эпизод. У соперника было несколько моментов до этого, но такова Лига чемпионов.

В таких матчах всегда приходится сложно: не знаешь атаковать или защищаться. Трибуны были безумными, но Ллорис совершил ряд прекрасных сейвов, плюс ребята несколько раз блокировали удары, что позволяло нам держаться. В перерыве мы договорились, что должны взвинтить темп и давить активнее.