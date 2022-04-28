Харгривз объяснил, за счет чего «Ливерпуль» выиграл у «Вильярреала»

Двукратный победитель Лиги чемпионов Оуэн Харгривз прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Вильяреалу» на следующей неделе нужно лучше владеть мячом — обычно у него это получается лучше, чем на сей раз. Он будет действовать по такой же схеме 4-4-2, но, наверное, там будут надеяться на игру ближе к чужой штрафной. Ливерпульский пресс задушил вильяреальцев», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.