Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 00:44

Харгривз объяснил, за счет чего «Ливерпуль» выиграл у «Вильярреала»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратный победитель Лиги чемпионов Оуэн Харгривз прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вильярреалом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Вильяреалу» на следующей неделе нужно лучше владеть мячом — обычно у него это получается лучше, чем на сей раз. Он будет действовать по такой же схеме 4-4-2, но, наверное, там будут надеяться на игру ближе к чужой штрафной. Ливерпульский пресс задушил вильяреальцев», — цитирует пресс-служба УЕФА Харгривза.

Ответный матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» пройдет 3 мая в Испании. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034661--liverpool-vs-villarreal/
Оуэн Харгривз
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Вильярреал
ФК Ливерпуль
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Нелегальная торговля была главным заработком в сборной СССР: первые челночники — это спортсмены
«Теперь с русскими покончено». Сбежавший из КХЛ «Йокерит» учится жить без России, но клубу грозят санкциями «за связь с Путиным»
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2021/22: 1/2 финала
«Хотелось забить еще». Робертсон — о победе над «Вильярреалом»
Магия «тренеришки» не могла быть вечной. «Ливерпуль» и «Вильярреал» — с разных планет
Пау Торрес: «Вильярреал» сохраняет уверенность в себе»
Питер Крауч считает, что у «Вильярреала» остаются шансы в противостоянии с «Ливерпулем»
Эмери: «Сопротивлялись как могли, чтобы сохранить варианты для ответного матча. Там все будет иначе»
Бензема, Тиагу, Фойт и Бернарду Силва претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тьяго Алькантара признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Вильярреал»

«Мне показалось, что мяч прямиком залетел в ворота». Хендерсон — о первом голе «Вильярреалу»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости