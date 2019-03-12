Хамес Родригес: "Первый матч с "Ливерпулем" завершился с опасным счетом. "Бавария" должна показать идеальную игру, чтобы пройти дальше"

Полузащитник "Баварии" Хамес Родригес перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" отметил, что первая встреча завершилась с опасным счетом. Он также добавил, что мюнхенцы должны показать идеальную игру, чтобы пройти дальше.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Баварией" состоится в среду, 13 марта. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

– В первом матче команда впечатлила компактной обороной и высокой самоотдачей. Что будет играть особую роль в ответном матче?

– Чтобы пройти дальше, мы должны будем показать идеальную игру, – приводит пресс-служба клуба слова Родригеса. – "Ливерпуль" располагает очень быстрыми футболистами, которые чувствуют себя комфортно, когда получают свободное пространство. Поэтому мы должны играть с предельной концентрацией, быть максимально мотивированы. Мы должны постараться показать хорошую игру.

– Первый матч в Ливерпуле завершился со счетом 0:0 – хороший или опасный результат?



– Опасный! Я думаю, мы должны быть очень осторожны. Они очень быстро контратакуют. Но я думаю, у нас есть все шансы пройти дальше.

– За свою карьеру вы провели три матча против "Ливерпуля" и ни разу не проиграли. Что придает вам оптимизма полагать, что и в среду эта серия не прервется?



– Я всегда сохраняю веру и всегда хочу побеждать. Я всегда хочу играть в Лиге чемпионов и поэтому надеюсь, что мы все сделаем правильно и пройдем дальше. Мы хотим именно этого.

– На "Энфилде" была впечатляющая атмосфера. Чего вы ожидаете от "Альянц Арены"?



– Я думаю, что болельщики обеспечат нам мощную поддержку и будут гнать нас вперед, чтобы мы чувствовали себя кофмортно и отдавали все силы борьбе.

– Атака "Ливерпуля" хорошо сыгралась за последние годы. Кого бы вы особенно выделили?



– Все они футболисты высокого уровня, нельзя сосредоточиться только на одном. Они все очень хороши и поэтому мы должны работать как единое целое, чтобы выключить их из игры и пройти дальше.

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