Актер, сценарист, один из основателей театра «Квартет И» Ростислав Хаит поделился эмоциями от поражения «Краснодара» в матче 3-го тура Лиги чемпионов с «Севильей».

— Самое яркое футбольное впечатление за последнее время?

— Победа «Баварии» над «Барселоной» — 8:2. Мне вообще понравился новый формат Лиги чемпионов, укороченный плей-офф. Такого не было никогда и, наверное, уже не будет. Я ни одного матча не пропустил! Дико интересно! А в этом сезоне больше всего дернуло эмоционально поражение «Краснодара» в Севилье.

— Понимаю вас.

— Вести 2:1, целый тайм в большинстве — и уступить 2:3... Ужасно обидно. Вы не представляете, как я кричал, когда Кайо на ровном месте потерял мяч, и «Севилья» забила второй! Да, у «Краснодара» серьезные проблемы с составом. Но это не помешало добиться ничьей на выезде с «Ренном» — весьма приличной командой. И с «Севильей» играли достойно, осмысленно. Жаль, в перерыве Мусаев не сумел подготовить ребят ментально. Чтобы они во втором тайме не отбивались, не отдавали инициативу, удерживая счет, а продолжали играть в свой футбол. Окажись «Краснодар» в такой ситуации в выездном матче со «Спартаком», думаю, не упустил бы победу.

— Это почему?

— Психология. Вот смотрите, на земле лежит доска метровой ширины. Вы спокойно по ней пройдете. Но не сделаете это так же легко, если доска над пропастью. (Александр Кружков)

Полностью интервью с Ростиславом Хаитом можно прочитать — здесь