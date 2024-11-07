Индзаги — о победе над «Арсеналом»: «Эту ночь мы запомним надолго»

Главный тренер «Интера» Симеоне Индзаги прокомментировал победу команды над «Арсеналом» (1:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы играли против отличной команды. Это важная, желанная и честно завоеванная победа над топовым клубом. Эту ночь мы запомним надолго, наши болельщики поддерживали нас с первой до последней минуты», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

«Интер» с 10 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Арсенал» с семью очками расположился на 12-й строчке.