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Судейство

Сегодня, 11:40

«Интер» — «Арсенал»: судья ошибочно не удалил Артету

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета нарушает правила игры.
Фото Скриншот трансляции

На 63-й минуте матча 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Арсенал» (1:0) судья Иштван Ковач правильно зафиксировал нарушение правил со стороны главного тренера гостей Микеля Артеты, но ошибочно вынес ему предупреждение, а не удалил из технической зоны с показом красной карточки.

Фото Скриншот трансляции

Испанец попытался остановить мяч рукой, но сделал это неуклюже и коснулся его, когда тот еще находился в пределах поля, то есть в игре. По правилам такое вмешательство в игру официальным лицом команды должно наказываться удалением. Но судья ограничился желтой карточкой.

ФК Арсенал (Лондон)
ФК Интер (Интернационале)
Микель Артета
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