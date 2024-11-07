Маркиньос: «ПСЖ» недостаточно эффективен»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о поражении команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2).

«Команда создавала моменты и стала лучше в некоторых аспектах, но мы все-еще недостаточно эффективны. В таких матчах как сегодня, с серьезным соперником, нас наказывают. Впереди еще несколько крупных игр и мы наберем очки для квалификации», — приводит слова Маркиньоса официальный сайт УЕФА.

«ПСЖ» с четырьмя очками занимает 25-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Атлетико» с шестью очками располагается на 23-й строчке.