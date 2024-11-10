ЦСКА обыграл «Крылья Советов» благодаря голу Кругового на 84-й минуте

ЦСКА на выезде победил «Крылья Советов» в матче 15-го тура чемпионата России — 2:1.

Первый гол в игре забил защитник армейцев Игорь Дивеев, который отличился на 45+5-й минуте. На 60-й минуте Игорь Дмитриев сравнял счет. За шесть минут до окончания основного времени Данил Круговой снова вывел московскую команду вперед.

ЦСКА одержал первую победу в последних четырех встречах во всех турнирах. Красно-синие с 27 очками вышли на пятое место в чемпионате России, обойдя «Спартак» (25), у которого еще одна игра в запасе.

«Крылья Советов» не выигрывают в РПЛ с 13 сентября. Клуб из Самары с 12 очками идет на 12-й позиции в турнирной таблице.