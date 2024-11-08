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Сегодня, 15:38

В португальской газете сожалеют об ошибочном обозначении Трубина россиянином

Микеле Антонов
Корреспондент
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Португальский журналист издания A Bola Карлос Вара прокомментировал «СЭ» инцидент с ошибкой в национальности голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина.

Издание выпустило материал, посвященный комментарию игрока после поражения в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1), где Трубин был указан как «российский вратарь». Позднее ошибка была исправлена.

«Очень сожалею об этом. Должен сказать, что это грубая ошибка», — заявил Вара «СЭ».

23-летний футболист в соцсетях отреагировал на эту ситуацию, написав: «Для всех СМИ — я украинец».

Трубин выступает за «Бенфику» с 2023 года. Ранее он играл за донецкий «Шахтер».

ФК Бенфика
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