«Бавария» принесла соболезнования умершему во время матча с «Бенфикой» болельщику

«Бавария» подтвердила смерть болельщика во время матча с «Бенфикой» (1:0) в общем этапе Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб принес соболезнования семье погибшего.

«Примерно через час после финального свистка мы получили печальное известие о том, что болельщик скончался по дороге в больницу. «Бавария» скорбит вместе с родственниками болельщика», — говорится в заявлении команды.

Во время матча фаната пытались реанимировать. В это время флаги на «Альянц-Арене» приспустили, а болельщики на Южной трибуне прекратили активную поддержку.