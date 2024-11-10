Уход Амарала не должен удивлять. Но кто ответит за его назначение? Мнение Алланазарова

«Спартак» подходит к зимнему трансферному окну без спортивного директора.

Мнение

Томаш Амарал покидает «Спартак». Португалец, который раньше никогда не работал спортивным директором и должен был определять спортивный вектор большого клуба в незнакомой стране, продержался в офисе красно-белых меньше года.

Представляете, каким должно быть разочарование в специалисте, раз его отставку не побоялись принять перед открытием зимнего трансферного окна? Хотя еще недавно сам Амарал ставил себе семь баллов из десяти за летнюю работу над усилением состава. Казалось бы, ничего нового. Но страдать от действий тех, кто решил поиграть в футбольный менеджер, будут болельщики. Команда и так не отличалась стабильностью, а теперь ставит под огромный знак вопроса все спортивное направление.

И в этом моменте лично у меня один вопрос: отпустить Томаша нет проблем, но кто возьмет ответственность за его назначение? Уйдет ли он в отставку вслед за ним? Вариантов, кто приводил Амарала в Москву, не так много. Всего два — генеральный директор Олег Малышев и вице-президент «Лукойла», член совета директоров клуба Павел Жданов.

Естественно, ничего подобного не произойдет — нам даже не озвучили реальных причин разрыва контракта с португальцем. Отличительная черта клуба при Леониде Федуне по сравнению с тем, что стало в эпоху «Лукойла», — открытость. Леонид Арнольдович умел признавать ошибки и всегда оперативно их комментировал. А что сейчас? Тренерам, спортивным директорам и даже игрокам запрещают давать интервью. Более того, взаимодействие футболистов с медиа контролировал сам Амарал, который лично выбирал, кто и в какой момент из игроков должен выступить в СМИ. А сегодня неожиданно для всех подал в отставку.

«Это совместное решение Томаша и клуба. Причины останутся внутри. Хотелось бы выстраивать клуб в условиях стабильности. Все же спортивный директор — важный человек. Но получилось так, как получилось», — так Малышев объяснил уход «важного человека, который выстраивал клуб в условиях стабильности».

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кто первым произнес фамилию португальца, когда «Спартак» искал спортивного директора, остается неизвестным. Хотя это, уверен, интересует не только меня, но и всех болельщиков.

Не говорю уже о том, что хотелось бы понять новые планы клуба: как он будет проводить зимнее трансферное окно и кто будет за это ответственным? Судя по тому, как была принята отставка Амарала, конкретных планов у красно-белых нет. Но что дальше?

Предположу, что влияние агентской группы Павла Андреева возрастет: он будет контролировать всю спортивную вертикаль красно-белых, а на должность спортивного директора назначат человека, который не получит никаких полномочий.

Хотя много ли успели сделать предыдущие специалисты? Амарал, Пол Эшуорт, Дмитрий Попов (во время второго захода) — никто из них не продержался в роли спортдира и полутора лет. А состав «Спартака» рухнул по качеству и потенциалу гораздо быстрее, чем это можно было представить.

Вокруг кого спортивный блок собирается строить коллектив? Давайте выделим сильнейших на своей позиции: получается ось Максименко — Бабич — Барко — Угальде. Денег потратили много, но верите ли вы, что команда с таким набором лидеров и ключевых исполнителей поборется за чемпионство? Я — нет.

Потому что с каждым трансферным окном количество футболистов, не соответствующих уровню клуба, растет. А приход условных Маркиньоса, Абены или Виллиана Жозе не только высасывает огромные деньги из «Лукойла», но и закрывает дорогу в основу молодым игрокам.

Думаете, такие трансферы когда-нибудь окупятся? Уверен, что большую часть нынешних футболистов «Спартака» раздадут за бесценок. Заработать хоть какие-то копейки можно лишь на молодых россиянах, но и их надо уметь выгодно продать.

Грустно, что из-за откровенно слабой работы Амарала и руководителя селекционного департамента Жоакима Пинто Деян Станкович получил в свое распоряжение сырую и очень среднюю команду, которая не способна решать серьезных задач. Ни сейчас, ни в ближайшем будущем.

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