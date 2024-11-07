Полузащитник «Црвены Звезды» Элшник: «Это было трудное испытание, но мы показали хорошую игру»

Полузащитник «Црвены Звезды» Тими Элшник прокомментировал поражение от «Барселоны» (2:5) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Знали, что «Барселона» в хорошей форме, она выиграла «эль класико» и забила много голов. Это было трудное испытание, но мы показали хорошую игру, особенно в первом тайме.

«Барселона» набрала 9 очков и поднялась на 6-е место в турнирной таблице. «Црвена Звезда» — на предпоследней строчке (0 очков).