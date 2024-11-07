Глава МВД Франции раскритиковал баннер в поддержку Палестины на матче «ПСЖ» — «Атлетико»

Глава МВД Франции Брюно Ретайо прокомментировал баннер болельщиков «ПСЖ» в поддержку Палестины в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2).

По его мнению, баннеру не место на спортивных соревнованиях.

«Если это произойдет снова, нам придется рассмотреть вопрос о запрете баннеров для клубов, которые не соблюдают правил», — написал Ретайо на своей странице в соцсети.