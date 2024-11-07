Глава МВД Франции раскритиковал баннер в поддержку Палестины на матче «ПСЖ» — «Атлетико»
Глава МВД Франции Брюно Ретайо прокомментировал баннер болельщиков «ПСЖ» в поддержку Палестины в матче общего этапа Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:2).
По его мнению, баннеру не место на спортивных соревнованиях.
«Если это произойдет снова, нам придется рассмотреть вопрос о запрете баннеров для клубов, которые не соблюдают правил», — написал Ретайо на своей странице в соцсети.
У «ПСЖ» пока всего четыре очка, клуб идет в таблице ниже зоны плей-офф, не говоря о топ-8, откуда напрямую выходят в следующий этап. Следующую игру в ЛЧ парижане проведут 26 ноября с «Баварией» в Мюнхене.
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